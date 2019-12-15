告別式現場。影視攝影組

告別式現場佈置典雅。影視攝影組

浙江衛視代表。影視攝影組

浙江衛視代表。影視攝影組

高以翔（本名曹志翔）上個月27日錄製浙江衛視節目《追我吧》時不幸猝逝，享年35歲。家屬今（15日）於台北第一殯儀館舉辦告別式，高以翔的遺照掛在景行廳，照片中他露出溫暖和煦笑容，令人哀痛。現場親友近300人，現在持續登記讓親友入場。浙江衛視節目組總監林湧率工作人員出席。

高以翔猝逝後，有不少粉絲持續聲討正義，要浙江衛視給交代，但該台遲至意外發生後9天才「還原」事發經過，並宣布永久停播《追我吧》，但網友及粉絲並不埋單。

在高以翔傳出噩耗時，曾在戲裡演高以翔「哥哥」的連凱，在微博上批評真人秀節目，他今天說：「不是針對電視台，是針對節目。真人秀很傷害演員，提倡呼籲演員不要上，會少了神秘感，演什麼不像什麼，因為觀眾太了解你了，我認為這次就是節目組的疏失。」

連凱認為，真人秀節目就是想看到藝人的喜怒哀樂，但演員不適合，且《追我吧》強度太高，藝人的安全是一大疑慮，「連拍戲都難免發生意外，更何況是真人秀節目」。

家屬一早將靈堂花籃、往生蓮花、紙紮飛機移到第一儐儀館，開始佈置告別式現場，高以翔女友Bella送的「志翔安息、放心高飛」花籃，還有粉絲齊心折的超過萬隻紙鶴也在其中。

早上8點舉行家祭，大哥、二哥一早捧著牌位，協助移靈到告別式會場，高以翔的女友緊跟在後，高爸、高媽陸續現身，黑人、范范夫妻及毛加恩、羅雯夫妻等列席家祭，現場寫上「放心高飛 以翔追思會」，以白色花海佈置，典雅大方，現場有許多粉絲排隊。

毛加恩和高以翔情同兄弟，黑人、范范夫妻、「時尚F4」的藍鈞天、丁春誠、陳紹誠及艾力克斯、李詠嫻夫妻、汪東城、錦榮、姚元浩、海裕芬、唐治中、王力宏、簡浩、連凱、孫芸芸、李易、六月夫婦、楊千霈等，已陸續進入告別式會場弔唁，友人、粉絲對高以翔無比想念，告別式結束後隨即火化，長眠地在金寶山。

(中時 )