路竹塑膠廠烈焰沖天 幸無人傷亡 09:362019/12/15 旺報 林瑞益 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 高雄市路竹區一家塑膠工廠的倉庫15日凌晨發生火警。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市路竹區一家塑膠工廠的倉庫15日凌晨發生火警，付之一炬。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真） 高雄市路竹區一家塑膠工廠的倉庫15日凌晨2時43分發生火警，消防局人員到場搶救，火勢於清晨6時18分撲滅，幸無人員傷亡。 這家塑膠工廠位於路竹區大仁路，警消初步調查，現場起火點位於廠內倉庫中，該倉庫平常市堆放酒糟與雜物，幸無人員傷亡。至於起火原因，將待火場鑑識人員研判分析。 (旺報 ) #人員 #塑膠 #工廠 #倉庫 #火警 #路竹 #起火 #滅火 #消防 #火災 #烈焰 也許您會感興趣 推薦閱讀 蔡辦競選主題曲MV 《自信勇敢咱的名》滅火器創作 13:342019/12/11 政治 阿里山公路貨車翻覆 台18線雙向阻斷 21:462019/12/11 社會 存放花生的紙廠倉庫衛生條件堪憂 還將做成食用油 12:422019/12/12 生活 塑膠創新技術 塑膠中心秀成果 04:102019/12/13 投資理財 嗆要到滅火器樂團演唱會開槍 男：打錯字 11:202019/12/13 社會 斗六隔熱紙工廠大火 有機溶劑助燃黑煙竄天 16:562019/12/13 社會 女醫院當志工母竟在家燒死 崩潰哭：讓我進去跟她一起死 18:082019/12/13 社會 士紙5號倉庫都更案 變身四星旅館 04:092019/12/14 證券．權證 《傀儡花》屏東取景險釀火災 認疏失道歉 16:362019/12/14 娛樂 板橋公寓凌晨惡火！67歲男住戶送醫後不治 04:432019/12/15 社會 社會熱門新聞 男女公認！愛愛最討厭這姿勢… - 社會 美女主播淫片真相曝光 老司機崩潰了 - 社會 老婆親妹短褲餵奶 色姊夫精蟲衝腦撲上去 - 社會 竹科OL大尺度外拍 慘遭「攝後不理」還被上網賣 - 社會 板橋公寓凌晨惡火！67歲男住戶送醫後不治 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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