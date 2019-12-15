高雄市路竹區一家塑膠工廠的倉庫15日凌晨發生火警，付之一炬。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

高雄市路竹區一家塑膠工廠的倉庫15日凌晨2時43分發生火警，消防局人員到場搶救，火勢於清晨6時18分撲滅，幸無人員傷亡。

這家塑膠工廠位於路竹區大仁路，警消初步調查，現場起火點位於廠內倉庫中，該倉庫平常市堆放酒糟與雜物，幸無人員傷亡。至於起火原因，將待火場鑑識人員研判分析。

(旺報 )