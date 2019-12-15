就算來到墨西哥打球，馬刺還是躲不掉延長加賽命運！馬刺15日靠著米爾斯在延長賽最後1.7秒的跳投命中，驚險以121比119逆轉擊退太陽，這是馬刺連續第4場比賽打到延長才分勝負，成為聯盟近50年以來首支如此悲情的球隊。

馬刺先在4日跟火箭打到二度延長，才以135比133贏球，接著7日續在主場以105比104延長氣走國王，13日作客以109比117延長輸給騎士，加上今天延長逆轉擊退太陽，就算面臨連4場打到延長，馬刺還是拿下3勝1敗佳績。

尤其是今天在墨西哥市舉辦的海外賽，馬刺贏得相當戲劇化，因為要不是艾卓吉在正規賽最後16.7秒錯失罰球，馬刺早在正規賽就贏了，甚至打到延長賽最後8.6秒，馬刺明明還落後2分，卻先靠迪羅薩追平，接著米爾斯完成絕殺。

馬刺以絕殺功臣米爾斯攻下26分最高，艾卓吉、迪羅薩與穆雷各有18分，隆尼沃克16分，蓋伊10分、10籃板；太陽此役少了主力射手戴文布克(臂傷)，盧比歐貢獻25分、13助攻，生涯總助攻數也突破4000次，卡明斯基22分。

(中時 )