黎巴嫩10月以來反政府示威不斷，明天各黨舉行會談討論新總理人選前夕，首都貝魯特昨天深夜爆發警民衝突，有數十人受傷。

10月17日以來，黎巴嫩民眾因不滿執政的精英階層把國家帶向數十年來最嚴重的經濟危機而發動示威，昨天又有數以百計人走上貝魯特街頭，要求徹底改革怠惰無能又貪腐的政治階級。

哈里里（Saad al-Hariri）10月29日辭去總理之後，各大政黨遲遲無法就籌組新內閣達成共識，不過現在各方將在明天舉行會談，討論總理人選。

昨天的衝突是在通往國會的街道發生，黎巴嫩廣播公司（LBC）畫面顯示，群眾試圖衝進警方架設的金屬圍欄，員警施放催淚瓦斯並拿出警棍毆打群眾，示威者推倒大花盆，高喊痛罵安全部隊與國會議長柏瑞（Nabih Berri）的口號。

法新社一名攝影記者表示，不只國會前爆發衝突，10月以來一直是示威群眾聚集中心的烈士廣場（Martyrs Square）以及市中心一座橋梁隨後也出現火爆場面，有群眾被警棍毆打受傷，有人因催淚瓦斯濃煙太嗆而昏倒，安全部隊也有人受傷。

黎巴嫩紅十字會（The Lebanese Red Cross）在推特表示，他們一共送了10人送醫，在現場照護33人。他們告訴法新社，安全人員和平民百姓都有人受傷，分別因為呼吸困難、暈眩、遭石頭砸傷等接受治療。

(中央社)