選前倒數不到一個月，各黨部把握時間拉票，國民黨總統候選人韓國瑜將在北中南舉辦大型造勢活動，其中1月4日的造勢場地已經確定，就在新北市三重水漾公園。
韓國瑜選前將在北中南各舉辦一場造勢活動，第一場預訂12月29日在台中；第二場1月4日在台北；第三場1月10日，也就是選前之夜，將回防高雄造勢。
其中明年1月4日台北場造勢，地點已經確定，就在9月8日造勢的三重水漾公園，當時湧進35萬人，現場擠得水洩不通，1月4日重回水漾公園造勢，也希望能重現當時盛況空前的景象。
(中時電子報)
選前倒數不到一個月，各黨部把握時間拉票，國民黨總統候選人韓國瑜將在北中南舉辦大型造勢活動，其中1月4日的造勢場地已經確定，就在新北市三重水漾公園。
韓國瑜選前將在北中南各舉辦一場造勢活動，第一場預訂12月29日在台中；第二場1月4日在台北；第三場1月10日，也就是選前之夜，將回防高雄造勢。
其中明年1月4日台北場造勢，地點已經確定，就在9月8日造勢的三重水漾公園，當時湧進35萬人，現場擠得水洩不通，1月4日重回水漾公園造勢，也希望能重現當時盛況空前的景象。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。