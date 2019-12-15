國民黨總統參選人韓國瑜9月8日在新北市舉辦大型的造勢大會，超過10萬的民眾擠滿了二重疏洪道公園。（鄭任南攝）

選前倒數不到一個月，各黨部把握時間拉票，國民黨總統候選人韓國瑜將在北中南舉辦大型造勢活動，其中1月4日的造勢場地已經確定，就在新北市三重水漾公園。

韓國瑜選前將在北中南各舉辦一場造勢活動，第一場預訂12月29日在台中；第二場1月4日在台北；第三場1月10日，也就是選前之夜，將回防高雄造勢。

其中明年1月4日台北場造勢，地點已經確定，就在9月8日造勢的三重水漾公園，當時湧進35萬人，現場擠得水洩不通，1月4日重回水漾公園造勢，也希望能重現當時盛況空前的景象。

(中時電子報)