侯友宜表示，林郁方在國防和外交專業沒有人能超越他，非常敬佩，尤其萬華和新北市為「一河之隔」，特別來此支持他。（游念育攝）

距離選戰倒數，北市第五選區（中正、萬華）選戰膠著，由現任立委林昶佐對上國民黨候選人林郁方和民眾黨候選人徐立信，面對強勁的對手，林昶佐想爭取連任，選情相當緊張。國民黨立委林郁方一早在新北市長侯友宜和議員郭昭巖陪同下到萬華富民市場掃街拜票，而對手林昶佐也安排到富福里徒步掃街，徐立信也繼續利用時間到各區擺攤為選民服務，

林郁方指出，和侯友宜是多年的朋友，有共同鄉下的背景，侯友宜是國民黨很閃亮的一顆星，民眾支持度很高，且非常樸實，特別找他來站台。

侯友宜表示，林郁方在國防和外交專業沒有人能超越他，非常敬佩，尤其萬華和新北市為「一河之隔」，所以特別來站台，希望大家能支持他。

侯友宜說，環狀線目前是已經送到交通局領勘，未來在通車過程中絕對是確保安全，時間希望訂在年底或過年前，會全力衝刺，也會讓市民安全的試乘，讓大家享受環狀線。

面對是否會跟韓國瑜再同台，侯友宜表示，韓市長是國民黨總統候選人，會全力支持韓國瑜，像郁方當選就是侯友宜的當選。

另外，侯針對張善政日前失言指出，和張善政是多年老朋友，因他沒有選舉過，心地也很善良，可能在用辭言語上，對女性不是很尊重，但人難免都會有錯誤，只要修正過來，對女性尊重，那就好了。

日前在新北市議會審預算時綠營議員喊出「侯友宜是韓國瑜2.0」，國民黨認為這是人身攻擊，侯友宜笑說，很感謝各黨議員支持，讓新北市的建設能夠大起飛，不要浪費任何一毛才是最重要的。

林郁方說，藍綠的選票差距不是很大，要非常努力，選區特質會影響選舉結果，找侯市長來幫忙是最接地氣的地方首長，也因新北市和台北市有10座橋梁聯結在一起，其中萬華就占8座，萬華和新北市關係是最密切的，當初自己在推動萬大線時，也是認為2個都市為一日生活圈。

(中時 )