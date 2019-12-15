板橋四維路公寓凌晨發生火警。（民眾提供／王揚傑新北傳真）

今（15）日凌晨0時許，新北市板橋區四維路某公寓4樓傳出火警，火勢向5樓鐵皮加蓋延燒，新北市消防局獲報後趕赴，0時22分將火勢控制，27分撲滅，消防人員在5樓後側陽台發現67歲住戶莊姓男子，疑遭濃煙嗆暈，已無生命跡象，緊急送往衛福部台北醫院急救，不幸搶救無效。

消防局共派遣1大隊1中隊7分隊，各式車輛共23部，警義消82人，4樓燃燒沙發及電視櫃，面積約10坪，5樓則約3坪。

警消調查，莊男平日精神狀況不穩定，有吸菸習慣，起火原因尚在調查。

(中時 )