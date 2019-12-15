新北板橋凌晨火警 獨居男送醫不治 10:262019/12/15 中時 王揚傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 板橋四維路公寓凌晨發生火警。（民眾提供／王揚傑新北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 板橋四維路公寓凌晨發生火警。（民眾提供／王揚傑新北傳真） 今（15）日凌晨0時許，新北市板橋區四維路某公寓4樓傳出火警，火勢向5樓鐵皮加蓋延燒，新北市消防局獲報後趕赴，0時22分將火勢控制，27分撲滅，消防人員在5樓後側陽台發現67歲住戶莊姓男子，疑遭濃煙嗆暈，已無生命跡象，緊急送往衛福部台北醫院急救，不幸搶救無效。 消防局共派遣1大隊1中隊7分隊，各式車輛共23部，警義消82人，4樓燃燒沙發及電視櫃，面積約10坪，5樓則約3坪。 警消調查，莊男平日精神狀況不穩定，有吸菸習慣，起火原因尚在調查。 (中時 ) #火勢 #新北市 #調查 #消防局 #凌晨 也許您會感興趣 推薦閱讀 秋冬遊再補助 住新北旅館送好康 04:102019/12/11 地方新聞 台北中興扶輪社 捐贈新北市第3輛復康巴士 15:102019/12/11 生活 提升腦中風救護品質 新北消防局與亞東醫院合作奪金獎 17:252019/12/11 社會 新北市預算表決 民進黨議員退席抗議 17:562019/12/13 政治 台、政教授共同備課 升級新北市高中師資 18:062019/12/13 生活 金包里溪惡臭難耐 新北市府回應年底將施做改善工程 20:262019/12/13 生活 謊報有人被割喉 女子遭消防局開罰 22:512019/12/13 社會 新北市高中師資 大升級 04:102019/12/14 地方新聞 新北文化貢獻獎 向傳承者致敬 13:442019/12/14 生活 新北環狀線履勘 委員要求補充資料定履勘日期 13:442019/12/14 生活 社會熱門新聞 男女公認！愛愛最討厭這姿勢… - 社會 美女主播淫片真相曝光 老司機崩潰了 - 社會 老婆親妹短褲餵奶 色姊夫精蟲衝腦撲上去 - 社會 竹科OL大尺度外拍 慘遭「攝後不理」還被上網賣 - 社會 板橋公寓凌晨惡火！67歲男住戶送醫後不治 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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