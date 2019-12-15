主計總處最新公布10月失業率統計顯示，20至24歲的青年失業率達12.86%，是整體失業率3.72%的3.5倍，也等於台灣平均8個年輕人當中，就有1名正處於失業困境中。對於總統蔡英文自稱年輕人支持度很高，國民黨副秘書長蔡正元說「很弔詭也很諷刺」。他質疑年輕人難道越沒工作，越支持蔡英文？

政府在今年畢業旺季投入近95億，以補助、獎金鼓勵青年就業。然而，據主計總處最新公布10月失業率統計顯示，20至24歲的青年失業率達12.86%。主計總處官員解釋，20至24歲是大學生初入職場的年齡，會透過不停換工作，尋找最適合的職場生存方式，這階段是失業率最高的年齡層。

對此，蔡正元在臉書指出，比年輕人失業更嚴重的問題，是蔡英文今年5月投入95億元補助款後的結果，表示這筆錢白花了或亂花掉。對於蔡英文自稱年輕人支持度很高，蔡正元直言很弔詭也很諷刺。他認為，年輕人越沒工作，越支持蔡英文？還是民調亂問或年輕人亂答？

此外，蔡正元提及，今年年終獎金平均1.1個月，較去年平均1.3個月少很多，他說蔡英文經濟管的亂七八糟，卻要老百姓去管香港人的事，「所以蔡英文民調高？」他感嘆表示，這是蔡英文太聰明，還是台灣人太笨？

(中時電子報)