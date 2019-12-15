美職大聯盟(MLB)、小聯盟(MiLB)將在明年重簽10年協議，大聯盟打算裁掉42支小聯盟球隊(原本大約160隊)，可想而知這讓小聯盟直跳腳。兩造今冬談判很不順利，小聯盟擺出絕不讓步的姿態，憤怒的大聯盟主席曼佛雷德(Rob Manfred)甚至揚言放生所有小聯盟球隊。

曼佛雷德提出的要求包括改善場館硬體、重設交通路線、提升球員待遇，他指責小聯盟根本沒聽進去，懷疑「有些激烈分子試圖竊據小聯盟的發言權，挑撥談判雙方的關係」。小聯盟隨後公開貼出談判的備忘錄打臉曼佛雷德，其實小聯盟有逐條研議這些問題，沒有全盤拒絕要求，也沒有不合作。

小聯盟把談判內容公開的舉動再次激怒了曼佛雷德，他本周發出聲明：「如果他們有意與大聯盟簽約，就必須在談判桌上正視許多嚴重的管理問題。否則大聯盟可以去和美國境內任何球隊合作，包括獨立聯盟的球隊。」意思是說他不惜放棄整個小聯盟系統而另開新局。

《洛杉磯時報》引述一位小聯盟老闆的看法：「曼佛雷德想要大砍整個產業，毀掉幾千人的飯碗，然後有人把談判內容公開以自救，卻激怒了曼佛雷德。很好笑吧。」

僅僅6%小聯盟球員最後能夠登上大聯盟，但是小聯盟比賽收費便宜、地點也不限於大城市，因此許多球隊擁有固定的觀眾，甚至還有人購買季票。大聯盟觀眾人數近年下滑，小聯盟卻是增加的，曼佛雷德的鐵腕作風引來美國地方球迷的不滿。

(中時電子報)