教育部「優化技職校院實作環境計畫」補助嘉南藥理大學建置全國首座設於校內的「再生水類產線與人才培育基地」，最近揭牌啟用，將成為國內最完整的再生水及下水道工程技術人才養成基地。

再生水屬於新興的水資源，水源供給穩定，面對台灣長期缺水問題，再生水相關產業所需專業技術人才勢必大增。

教育部投入4000萬元的經費，補助嘉南藥理大學建置「再生水類產線與人才培育基地」，包含再生水類產線工廠、再生水資源物聯網及監控中心、機電設備實習工廠、配管配線實習工廠等實作場域。

嘉南藥大表示，「再生水類產線」也是水資源循環經濟的示範基地，當平時水情穩定時，產出的次級再生水可就近回收供校園內使用，節省校園的自來水用量達每天320噸，而節省的水費，相當於衍生每年100萬元的經濟效益；當水情吃緊時，也能計畫性生產高級再生水達每天100 噸，提供半導體產業純水使用，支援鄰近的南部科學園區科技廠。

為達共享資源共育人才的目標，嘉南藥大除了與區域內的高科大、崑山科大、中華醫事科大、大仁科大、輔英科大等夥伴學校共同開設學分學程及證照考照訓練班、辦理種子教師培訓增能課程、水資源實務專題競賽及水質檢驗技能競賽等。

此外，簽約企業也提供每年總計90個實習名額及30個預約聘用學生名額，期能達到訓用合一的目標，培育出貼近業界需求的人才。

教育部表示，自107年開始，已經陸續完成食品安全、太陽光電、CNC工具機切削技術、電路板設計與製造、智慧扣件生產技術、高齡長照及多媒體遊戲設計等區域型人才培育場域，未來也將持續在各重點領域為產業培育優質人才，以銜接產業升級速度，達到「為學生找到未來、讓工作找到人才」的產學雙贏目標。

(中時 )