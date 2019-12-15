新北市蘆洲區長榮路15日凌晨0時許某KTV傳出持刀打架事件，兩間包廂客人酒後發生口角爭執，一方竟持摺疊刀將對方5人刺傷，其中2人送醫時臟器外露，就醫後幸無大礙；警方獲報後，當場將行兇19歲呂男等3人帶回警局，並查扣2支作案刀械，警方現循線調閱監視器追緝2位未到案對象。

據了解，兩方人馬步出包廂外時，與對方互看不順眼，雙方爆發肢體衝突，其中一方衝突中竟持摺疊刀攻擊，將18歲陳男、23歲吳男腹部刺傷，2人當場臟器外露、鮮血直流，其餘18歲彭男等3人則是背部、腿部受傷。警方獲報後趕赴現場，將受傷的民眾送往淡水馬偕醫院、市立三重醫院治療，受傷5人送醫後幸無大礙。

警方表示，獲報後立即出動大批警力，當場查獲19歲呂姓犯嫌等3人到案說明，現場查扣2把折疊刀，警方正循線追查2位尚未到案說明的兇嫌釐清案情。

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(中時 )