(10:41更新內文)前新北市長朱立倫上午10時來到五股為國民黨新北市立委候選人黃桂蘭站台。朱立倫受訪被問道陳宜民外交部事件，朱立倫簡短表示，「道歉就好、道歉就好」。

另針對民進黨喊出新北市坐9望10，朱也笑笑回應，民進黨會喊出全台113席全拿，國民黨是每一席都不放棄，全力以赴。

(中時 )