陳宜民涉推女警 朱立倫：道歉就好 10:232019/12/15 中時 張睿廷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 朱立倫15日上午10時來到五股為黃桂蘭助選時，針對陳宜民外交部事件做出回應，認為「道歉就好」。（張睿廷攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 (10:41更新內文)前新北市長朱立倫上午10時來到五股為國民黨新北市立委候選人黃桂蘭站台。朱立倫受訪被問道陳宜民外交部事件，朱立倫簡短表示，「道歉就好、道歉就好」。 另針對民進黨喊出新北市坐9望10，朱也笑笑回應，民進黨會喊出全台113席全拿，國民黨是每一席都不放棄，全力以赴。 (中時 ) #朱立倫 #陳宜民 #2020大選 #選舉 #總統 #立委 #國民黨 #民進黨 #民眾黨 #蔡英文 #韓國瑜 #宋楚瑜 也許您會感興趣 推薦閱讀 新黨疑小英涉詐領副教授薪水 01:242019/12/11 政治要聞 趙少康分析民調！坦言投韓國瑜？但.. 12:212019/12/11 政治 不團結就亡黨 04:102019/12/12 時論廣場 趙少康表態投韓國瑜 網讚真男人！ 08:252019/12/12 政治 高雄對不起台灣？韓國瑜硬起來 近千字文狂轟民進黨 23:592019/12/12 政治 綠廣告高雄篇打「台灣對不起」 韓辦轟：敗選未反省反羞辱選民 11:412019/12/13 政治 管媽說高雄人對不起台灣 韓發言人打臉 12:592019/12/13 政治 韓粉們準備好逆轉！九成網友認為韓國瑜會贏得選戰 15:282019/12/13 政治 韓國瑜彰化造勢湧入上萬支持者擠爆會場 疾呼要加入國際組織 17:402019/12/14 政治 剷除民進黨國會多數暴力 04:102019/12/15 時論廣場 政治熱門新聞 不空拍韓造勢了？挺韓Youtuber曝原因讓人鼻酸... - 政治 韓國瑜造勢場這個安排...夜市攤商樂歪！ - 政治 高雄變了？韓粉現場直擊這一幕：很羨慕！ - 政治 論文門彭文正驚爆蔡恐出3招 最後一招大家最怕 - 政治 蔡年輕人支持度高？蔡正元揭盲點轟：弔詭又諷刺 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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