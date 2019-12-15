新竹縣錦屏國小教導主任張世傑，本身留著泰雅族血液，曾經歷貧困悲慘童年，卻仍奮發向上，發揮音樂天賦才華，帶領原民部落小朋友以天籟嗓音唱出國際，遠征至義大利。他最近被教育部選為教育家人物典範。

張世傑從小家境不好，依靠母親砍伐竹子、幫傭等微薄薪水過活。父親酗酒，家中時常籠罩家暴陰影，印象中，張世傑時常與母親到處躲藏，導致學習上成績無法進步。即使到了中學，張世傑仍不時牽掛，「在學校上課時，還時常擔心父母親是否正在打架。」

出身泰雅族，張世傑天生肺活量大，喜愛鋼琴、演奏，音樂細胞豐富。任教錦屏國小時，陰錯陽差帶領孩子組成合唱團，參加「原住民說唱藝術競賽」，獲得全縣第二名，讓校長大為驚訝。

玩票性質取得好成績，校長鼓勵他「玩更大的」，張世傑遂與孩子參加全國正式音樂比賽，好評如潮，把部落天籟美聲帶到台灣各個角落，甚至赴海外進行音樂交流與巡迴演出。「最遠的一次，是五峰尖石跟竹東地區的原住民小孩，組成合唱團『泰雅學堂』，到義大利巡迴演出。」

張世傑在帶合唱團時，很強調合群的概念。他會讓小朋友在唱歌時，閉上眼睛去傾聽聲音。「當孩子靜下心來聽的時候，我希望他們聽不見自己的聲音。」聽不見自己的聲音，代表已經融在別人的聲音裡，這中間包含了謙虛、靜心與定性的價值。

張世傑當年下山到城市裡頭讀書時，深深體會到偏鄉部落在教育資源上的不對等。「城市的孩子可以去補習，我們卻沒有那樣的機會。」隔代教養、家長酗酒、族群被弱化、歧視，讓張世傑更加努力以音樂、閱讀、繪畫等領域的教育，重新給予孩子關愛。

「現在部落的小朋友，會用音樂跟我打招呼。」張世傑決定，接下來的二十年，他要繼續以不變的初心，喚醒孩子對土地、文化情感的涵養，繼續光耀自己的家鄉。

(中時 )