高雄市府養工處鋪路。(圖/取自 高雄市政府新聞局)

國民黨總統候選人韓國瑜請假高雄市長3個月拚選舉，讓民進黨政府撿到槍猛打韓國瑜放生高雄，但韓國瑜在高雄真的甚麼都沒做嗎？有韓粉就PO出韓市府自今年2月才高雄的鋪路現況，讓不少高雄人相當有感。

事實上，高雄市政府統計，至11月底已完成280萬平方公尺的路平鋪設。此外，為加速都市景觀縫合，從2月16日開始立體設施拆除展，迄今完成拆除青海、自立、大順陸橋、青年鋼便橋、自強陸橋並開放通車，維新陸橋已於10月26日開始拆除，預計12月底可恢復車輛通行。

而且，為保障材料品質，市府工務局嚴格執行瀝青廠源頭管理，平日由監造人員駐廠監看，並錄影監控瀝青混凝土生產過程。此外，對大量重車經過的路段，評估採用轉爐石瀝青混凝土，提升路面品質及耐久性。在辦理道路改善前，除危安管線(自來水、消防栓、雨汙水排氣孔蓋外)均會要求全面下地。

高市府養工處表示，預計將改善鳳山區五甲一路、中山東路、楠梓區德中路、苓雅區四維四路等路段持續進行道路刨鋪，預估至年底可達成335萬平方公尺的道路改善。文章一出，也吸引上千網友按讚，2千多次分享。

許多網友也紛紛留言稱讚，「很羨慕高雄人」、「歡迎來高雄！見證這城市的蛻變」、「民調給吹牛的人 選票給做事的人」、「感謝李副市長及市府團隊」、「韓市長不在，市政持續轉」。

(中時電子報)