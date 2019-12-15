蔡英文總統昨指出《反滲透法》會在12月31日通過，台北市長柯文哲15日到板橋、土城掃街時表示，反滲透重點是內容與執行面，不是標題，民進黨立院過半要強行表決當然可以，但不要忘了當年反服貿付出的代價。

柯文哲說，為了國家安全，反滲透當然是要做，政治上該怎麼做就怎麼做。

另被問到與宋楚瑜關係怎麼進一步，柯文哲說，這次整個總統大選水準算很差，每天都不講政策，CALL IN節目都是口水戰，選情也很冷，在心裡面，扣掉統、獨，國民黨與民進黨有什麼不一樣「我實在看不出來」。

(中時 )