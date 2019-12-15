蔡康永曝紅包價碼。(圖／翻攝自微博)

蔡康永問很多嗎？小S笑翻很少。(圖／翻攝自微博)

林志玲上月和AKIRA在台南舉辦婚宴，好友蔡康永破例獻出第一次，擔任她婚禮儀式主持人，近日受訪時，他也談到婚禮當天細節，並公開「主持紅包價」，讓一旁小S聽了都噴笑，直呼：「很少啦！」

蔡康永和小S接受《新浪娛樂》專訪，談到當時收到林志玲邀約訊息，寫著：「那一天，我們能不能夠請到你，來引導跟見證我們往前走」，內容抽象讓他一頭霧水，疑惑難道要在婚禮當花童，但他想說就抱持放鬆的心情出席就好，結果卻被女神告知「下午3點要到」，他才知道要當婚禮儀式主持人。

不過蔡康永當天人在北京工作，要飛回台北再搭高鐵到台南，擔心趕不上，提議對方找備胎人選，沒想到林志玲卻回：「你不來我就不嫁了。」讓他忍不住笑說：「關我什麼事」，但他還是義氣相挺準點抵達，趕緊換上西裝站定位，沒讓現場人發現他的匆忙。

忙完婚禮後，蔡康永也收到紅包，他透露：「大概人民幣400元左右（約台幣1764元）」，還好奇問很多嗎？讓一旁小S傻眼驚呼，接著笑出來「很少啦！」不過小S也安慰他，說自己還有幫忙後，連紅包都拿不到，兩人邊說邊笑翻。

(中時電子報)