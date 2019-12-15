儘管湖人昨在邁阿密打完與熱火之戰，全隊隨即趕赴亞特蘭大備戰16日跟老鷹之戰，卻看不到「小皇帝」詹姆斯的身影，因為他已經搭上私人飛機趕往俄亥俄州哥倫布市，準備現場觀看大兒子布朗尼出戰詹皇母校聖文森聖瑪麗高中的重大賽事。

畢竟這場塞拉峽谷高中與聖文森聖瑪麗高中的比賽，即將進行全美直播，現場1萬多張門票也早就被搶光，如今詹姆斯打算在這場比賽之前，先跟自己當年高中隊友聚餐，然後看完比賽隨即搭上私人飛機，趕往亞特蘭大跟湖人隊友會合。

「這是本季唯一最糟糕的部分，我大兒子進入高一已經打了6場比賽，我卻沒在現場看過1場，」詹姆斯先前遺憾表示，「我熱愛我的職業，也沒視作理所當然，而是美夢成真，但我錯過布朗尼一些比賽，也沒出席小兒子布里斯的賽季首戰。」

詹姆斯接著抱怨自己就連女兒的活動都缺席了，「我理解這是公事公辦，但感覺還是很糟，我本來有機會看布朗尼打球的，接下來他要面對我的高中母校，讓我感覺不太真實，也是命運的完整循環，太不可思議了，希望哥倫布市天氣不錯。」

(中時 )