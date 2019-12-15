大陸知名男星3年前自爆婚變，指控當時的妻子馬蓉跟自己的經紀人宋喆有婚姻外的不正當關係，事後雙方大打離婚、撫養權官司，直到今年1月才正式恢復單身，而王寶強6月時回家處理母親喪禮，身旁有人同行，因此爆出有新戀情，女方疑似是選美出身的模特兒兼企業家馮清，外型高挑亮麗，而此事傳到了馬蓉耳裡，她在私人小號公開回應，酸嗆味十足，瞬間引爆熱議。

王寶強前妻馬蓉的微博帳號「金耳朵兔子」，過去多次成為發表離婚官司相關宣言的平台，廣為眾人熟知，而她也曾在這個帳號上po文，表示因為「金耳朵兔子」帳號無故故障無法登入，因此另開了帳號「不吃素的獅子asdfgh」，最近馬蓉經常在上頭發言，也因此曝光了近況，發現她在知名女性平台「小紅書」開了帳號，分享、販售美妝保養品等商品，轉行成為網紅。

同時，也有網友在馬蓉小號留言，直球發問：「王寶強有女朋了，你吃醋嗎？」，馬蓉竟親自回應：「昨天買了個肉包子，吃了一口發現餿了，扔垃圾桶被狗叼走吃了，浪費嗎？」，她甚至怕網友沒看見她有回應，特地將這對話截圖另外po一篇，不僅嗆辣意味十足，還暗酸前夫跟其新歡，不帶髒字又引人聯想，被不少網友直呼「高招」。

(中時電子報)