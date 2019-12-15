長照交通接送服務區域涵蓋全市29個行政區，減輕長輩就醫奔波及照顧者負擔。（台中市政府衛生局提供／陳世宗台中傳真）

台中市政府積極布建長照交通接送服務資源，接送失能長者從住所到醫院就醫，截至今年11月底，交通接送特約服務單位已達37家，車輛數達119輛，較去年各增加2到3成，服務區域涵蓋全市29個行政區，減輕長輩就醫奔波及照顧者負擔。

76歲的葉奶奶與先生同住東勢郊區，因中風及慢性病需定時就醫，對行動不便的奶奶及年邁身體狀況不佳的先生而言，就醫交通是一大難題。

衛生局協助下，每月申請4次長照交通接送服務，因住家前的道路狹小且陡，車輛無法進入，司機還會親自到宅，推送坐輪椅的葉奶奶至路口停車處上車，這些貼心舉動讓兩位老人家備感窩心。長照交通接送不僅提供民眾便利交通服務，也是人與人之間暖心的交流。

衛生局長曾梓展表示，隨著人口高齡化，考量失能長輩就醫、復健等交通接送需求，凡居住於台中市境內，65歲以上失能老人、55至64歲失能原住民、50歲以上失智症者、領有身心障礙證明者，且經台中市長期照顧管理中心評估長照等級4級(含)以上、和平區長照等級2級(含)以上者皆可提出交通接送申請。長照服務請撥1966專線或25152888洽台中市長期照顧中心，亦可至市府衛生局長期照顧中心網站申請。

(中時 )