民進黨北市第三選區（中山、北松山）立委參選人吳怡農15日邀到新竹市長林智堅在北市南京市場掃街，被問到近期有網路論壇建議，吳怡農若選輸立委，可直攻台北市長大位，吳笑說，這是大家對他對手（藍委蔣萬安）的期待，剩下20幾天，他會好好把選戰打贏，進軍國會為台灣做事。

吳怡農表示，今天邀請到最年輕、連續3年獲得5顆星的市長林智堅幫他加油打氣，林智堅34歲成為議員，39歲選市長，選前百日才得到提名，然後贏了「贏不了的選戰」，這對他是鼓勵，他現在也39歲，認真在打艱困的選戰。

林智堅表示，過去新竹市也被民進黨設定為艱困選區，他用跟吳怡農一樣的熱血與心情，想守護台灣、改變城市，他那時跟吳怡農一樣站路口、跑市場，所以「沒有打不下的城池，只有不夠努力的戰士」，對吳相當有信心，吳在國安會，以及行政院當參議，很亮眼，國防是吳當立委的主軸。

吳怡農也自爆，現在只剩67公斤，媽媽準備了很多的雞精，幕僚也積極地要拿給他喝，但有次他邀請團隊一起喝，結果沒人喜歡喝，就再也沒人拿給他；另外自己高中時期，健身房沒那麼多，常在家裡放要健身的東西，因為啞鈴很貴，所以使用不用錢的道具，腳綁沙袋、手握裝水的奶瓶。

(中時 )