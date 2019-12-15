高以翔生前照片。影視攝影組

星友們送別。影視攝影組

浙江衛視總監林湧被媒體包圍。影視攝影組

高以翔（本名曹志翔）上個月27日錄製浙江衛視節目《追我吧》時不幸猝逝，享年35歲。家屬今（15日）於台北第一殯儀館舉辦告別式，高以翔的遺照掛在景行廳，照片中他露出溫暖和煦笑容，令人哀痛。現場親友近300人，浙江衛視也派代表出席。

高以翔告別式現場莊嚴隆重，高以翔的遺照以液晶螢幕顯示，賓客席兩側約放著10多顆籃球。家祭儀式中，高以翔爸媽坐著，高以翔女友蘇湘涵（Bella）則坐在高以翔爸媽旁邊，表情哀戚、雙眼紅腫。

家祭結束後，接著舉行高以翔追思會，他生前的好友們上百人一起參加追思會。星友們幫他做了一支影片，回顧高以翔生前點滴，星友們掩面泣不成聲。

舉行公祭儀式時，媒體上香致意後，高以翔爸爸和媽媽起身回禮，並彎腰鞠躬感謝，部分藝人站在一邊。家屬席中，站在兩旁答禮的家屬人數眾多，高以翔的大哥、二哥強忍悲傷，家屬答禮時沒有Bella。

浙江衛視總監林湧剛從告別式現場出來， 媒體上前包圍問他有什麼話要說，林湧連說了兩次「我們非常傷心」，再問他有沒有賠償金丶有沒有保險， 他一發不語，雙手合十，在工作人員護送下丶上車後快閃離去。

有不少粉絲持續聲討正義，要浙江衛視給交代，但該台遲至意外發生後9天才「還原」事發經過，並宣布永久停播《追我吧》，但網友並不埋單。在高以翔傳出噩耗時，連凱曾在微博上批評真人秀節目，「不是針對電視台，是針對節目。真人秀很傷害演員，提倡呼籲演員不要上，會少了神秘感，演什麼不像什麼，因為觀眾太了解你了，我認為這次就是節目組的疏失。」

(中時 )