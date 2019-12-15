美聯社引述匿名消息人士指出，11月外媒曝光大陸內部關於新疆政策、再教育營的機密報告後，新疆政府已收緊相關資訊流通，包括焚毀相關紙本文件、清除電腦檔案。

11月中，《紐約時報》（New York Times）、國際調查記者聯盟（International Consortium of Investigative Journalists）等媒體與機構刊出一份大陸內部關於新疆政策的機密報告，內容包含高層如何下指導棋，指示官員防範再教育營關押人士逃離、保密再教育營存在等情事，報告曝光，引發國際社會高度關注。

美聯社昨（14）日引述4名匿名消息人士指出，新疆政府自此受到北京施壓，高層連續開了多場緊急應變會議因應，決定收緊相關資訊流通。

根據報導，新疆政府要求社區官員焚毀有關如關押狀態等當地居民敏感個人資訊的紙本文件，同時也指示官員銷毀電腦、緊密控管機密文件，確保所有和再教育營相關的資訊都存放在未和網路連接的特殊管制區域，以防駭客入侵。

新疆首府烏魯木齊大學教授及在地社區員工也被指示清除電腦、手機、雲端空間中的相關敏感資訊，以及關閉有關工作社群網路群組。

此外，部分案例也顯示，新疆官員正在沒收關押維吾爾人、穆斯林的相關證據，一名多年前遭監禁的維吾爾男子表示，她的前妻2周前打電話向他請求寄回他的釋放文件，指出8名政府官員到家裡搜索釋放文件，並且威脅她，如果不繳回文件，就要面臨終身監禁。

另外，部分官員也開始調查機密內部文件外洩原因，住在土耳其的維吾爾維權人士阿尤普（Abduweli Ayup）表示，即便仍住在新疆的岳父母、妻子的兄弟姊妹等和外洩事件毫無關聯，在文件洩漏後他們已全部遭關押。

針對美聯社報導，新疆政府及大陸外交部皆未回應。美聯社引述的4名匿名消息人士中，有3人為居住在新疆之外的維吾爾人。

(中時電子報)