法國西北部港都勒哈佛（Le Havre）附近一處境內最大煉油廠今天凌晨發生大火，所幸消防人員於數小時後順利控制火勢，且沒有傳出傷亡。

濱海塞納省（Seine-Maritime）官員表示，石油巨擘道達爾集團（Total）在勒哈佛附近的其中一座煉油廠今天清晨4時竄出火舌，到破曉時，濃煙已經散布整個地區，最遠達10公里之外。官員表示，在約50名消防人員灌救下，火勢已獲控制。

法新社攝影記者表示，當地瀰漫熱柏油的味道，儘管煉油廠附近空汙檢測結果呈陰性，事發後幾小時當局仍建議民眾待在室內。

官員發布聲明說，火災起因似與幫浦故障有關。

道達爾發布聲明證實，進料泵似是引發大火的罪魁禍首，並表示沒有人員傷亡，說該廠員工約1500人，已與事發時當班的人員取得聯繫，全數平安。

勒哈佛大火前一天，法國安全人員不顧地方官員反對，批准西北城市盧恩（Rouen）一間9月慘遭祝融的工廠局部性重新開放。

盧恩9月26日發生的這起大火導致大量煤灰直衝天際，連22公里外的地區都遭波及，當局當時為顧及民眾健康而要求人員疏散、學校停課。

勒哈佛的煉油廠和盧恩的工廠，雙雙被測量工業風險的「塞維索歐盟指導方針」（Seveso）歸類為高危險等級。

(中央社)