國泰寒冬送暖持續18年不間斷，把愛和物資送往偏鄉需要的地方。(國泰提供)

一年一度國泰寒冬送暖列車，13日來到位於雪霸山間的苗栗縣泰安鄉泰雅族部落，現場從幼稚園到國中齊聚約400位學童，獻上傳統舞蹈，與遠道而來的國泰志工哥哥姊姊們，提前歡度耶誕佳節，在奇幻魔術師盛治平與歌手舞思愛一首《冰雪奇緣》主題曲《Let It Go》帶動下，氣氛high到最高點，連清安國小校長吳美蘭忍不住興奮地直呼「今年最幸福」！

2019國泰寒冬送暖活動，在清安、汶水、泰興、士林、泰安、象鼻、梅園等7所小學，高達400名學生的團體帶動跳之下，揭開序幕，國泰人壽總經理劉上旗也領軍國泰志工團，一起下場同樂，只見大人小孩們迎著冬日暖陽，手牽手跟著泰雅運主題曲「奔跑吧！孩子」的音樂，載歌載舞，所有人臉上掛著燦爛笑容，現場氣氛熱烈。

每年小朋友最期待的就是魔術表演，今年魔術師盛治平一出場，從小小畫板裡，憑空變出一隻活生生的白鴿，所有孩子頓時目瞪口呆，驚叫連連，之後盛治平邀請年僅小一的小男孩，上台即席演出「耳朵擠出鮮奶」橋段，逗趣模樣惹得台上台下笑聲不斷，連劉上旗等與會嘉賓都看得目不轉睛。

表演下半場由曾經參與《超級星光大道》、《中國好聲音》等歌唱大賽的歌手舞思愛接棒演出，舞思愛帶來一連兩首經典歌曲《逆光》、《城裡的月光》，現場頓時成了小型演唱會，大家聽得如癡如醉，紛紛舉起手來跟著歌聲搖擺，最後舞思愛獻上一曲迪士尼動畫電影《冰雪奇緣》主題曲《Let It Go》，多名泰安國中學生立刻化為粉絲，自動上台伴舞，全場氣氛high到最高點。

舉手帶頭上台獻舞的泰安國中三年級學生黃芊興奮說，當天最喜歡的節目就是《Let It Go》，除了欣賞舞思愛的歌聲外，也因為這首歌，讓台上歌手、台下觀眾有更緊密的互動，讓她印象深刻。

劉上旗表示，保險業以人為本，和社會、土地高度連結，國泰集團一直以來都鼓勵員工參與志工活動，他認為工作再忙，這麼有意義的活動都不能停，「今天這場活動，可是我自己主動報名參加的」，他開心地透露說。

劉上旗指出，偏鄉學校資源較少，但是看到小朋友的笑容、積極的態度，讓他看到國家未來的希望，自己也從中獲得學習機會，對偏鄉地區、對自己而言都是雙贏。

擔任清安國小校長12年來，吳美蘭每年都參與國泰寒冬送暖活動，吳美蘭笑說，跟劉上旗一樣，今年她也是自己主動報名上台致詞，她表示，國泰人太溫暖了，從台北、桃園、新竹、苗栗等地不遠千里而來，「這份熱情，連上天都感動了」，即使自己年年共襄盛舉，但是她說今年感覺最溫暖，感謝國泰志工的愛心行動。

國泰集團寒冬送暖活動自2002年起舉辦，至今已邁入第18年，今年活動由國泰慈善基金會、國泰世華銀行文化慈善基金會及國泰文教基金會共同主辦，志工團不畏路程艱辛，全台走透透，前進包括新北雙溪、屏東林邊、台東長濱、嘉義六腳在內等地區，共橫跨15個縣市、62個鄉鎮區、95所小學，在寒冬中送上禦寒物資及溫熱的心，希望讓偏鄉學生感受到溫暖。

(旺報 )