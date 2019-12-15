國民黨總統候選人韓國瑜，日前到新北板橋造勢，與新北市長侯友宜同台引發話題，但卻被指出台下韓粉人數比以往少很多。對此，韓國瑜競選辦公室發言人葉元之回擊，表示「這人都自然來的」。

韓國瑜12月8日在新北板橋造勢，主辦單位下午宣布現場達8萬人，對比9月8日三重的造勢，當時韓營指出現場湧進35萬人，兩場造勢相差了27萬人。

名嘴黃創夏在三立政論節目《鄭知道了》，拿出兩場造勢的照片比對，同樣在新北市造勢，在板橋時馬英九、朱立倫、侯友宜都出席站台，但卻只有8萬人，人氣似乎少了很多，直言「韓粉現在真的是消風了」。

主持人鄭弘儀也提到，板橋造勢時竟看不到幾位當地里長，原來是因為一大早板橋的126位里長，大部分都去花蓮參加公益研習，不過就連國民黨的里長也沒出現，「照理說那天場子這麼重要，應該去花蓮也要延期」。

葉元之表示，9月8日在三重是全國場，而12月8日這一場只是新北而已，且這些人都「自然來的」，一般如果里長在的話就是動員，「所以你看我們自然人就那麼多」。

一旁的名嘴王瑞德聽了笑說，「所以35萬人不是自然來的嗎？」葉元之趕緊解釋，「我是說你看我們自然來的人很多」，而里長參加研習是法定的，早就安排好的，不可能因為韓國瑜要到板橋所以趕快跑去，更強調「新北還有好幾場還有機會」，要大家拭目以待，說完之後又引起哄堂大笑。

(中時電子報)