竹科OL在臉書貼出與攝影對話截圖，表示自己發文後還被對方指責「黑他」。（照片來源：臉書）

一名大眼竹科OL，在臉書控訴和一名攝影師約好「互惠外拍」，拍下大尺度照片後，卻慘遭「攝後不理」，沒拿到照片傳訊攝影師還被不讀不會，之後更得知自己照片被放上要繳費才能加入的推特，氣得她上網披露該攝影師惡行，更透露還有其他受害者。

所謂「互惠約拍」，是指攝影師與模特兒各取所需，攝影師付出專業、器材等，model則付出妝髮、時間等，完成彼此都想要的作品。這名竹科OL在臉書貼文表示，10月21日與一名攝影師約拍，之後問什麼時候會出圖，就再也不讀，到11月9日也都不讀不回。

之後有人告知她，在該名攝影師推特上看到她的照片，而該推特是要付台幣1000元才能加入，竹科OL憤怒表示，照片沒不給她已很過分，竟然還沒告知就拿去營利。

竹科OL更抖出攝影師營利模式，先開一個私人推特帳號，審核費是1000台幣，網友加入後以為可以看到超多大尺度照片，但卻沒有，該攝影師會再po文賣誰的套圖，還要另外再收錢。

受害OL表示，自己不但沒拿到照片，還不知情的被賣，甚至當初還跟攝影師分房費。她呼籲其他被拍的模特要爭取自己的權利，不要被賣不知道。

有網友建議，「他根本不想理你!你提告他就會變通緝犯!自然會有人幫你抓出來!」、「對方未經你的同意授權，私自販售你的照片盈利嗎？這是侵害肖像權,個人隱私亦或有僞造文書的行為...建議你直接提告維護自身權益」。

(中時電子報)