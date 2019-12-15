尋求連任的總統蔡英文，昨特地南下推行「南方發展計畫」，希望南部別再像以往被忽略，要改掉重北輕南的觀念。韓國瑜競選總部副執行長孫大千對此砲轟「噁爛到爆」！他說韓國瑜要選總統，民進黨才終於想起長久以來對南部鄉親的虧欠。

蔡英文昨指出，去年選舉完高雄失去原本光榮及格局，高雄是南台灣第一大城，規模最大人口也最多，從工業治都轉變為海洋首都，是南臺灣發展的領頭羊，區域均衡發展一直是他相當重視的環節，這次推行「南方發展計畫」，盼以聚落、交通、產業、觀光四個方向讓南台灣起飛。

對此，孫大千在臉書砲轟，真的是「噁爛到爆」！他說韓國瑜要選總統，民進黨才終於想起了長久以來對南部鄉親的虧欠。他認為，蔡英文在宣布「南方發展計畫」之前，應該先向人民交代幾個問題：

第一，在過去執政三年期間，蔡英文為什麼不推動呢？現在選舉到了，才忽然想到南部鄉親，不會覺得太現實？

第二，民進黨在高雄執政10多年，留下了三千億的債務，馬路上幾千個天坑，還有一大堆淤塞嚴重的排水箱涵，害高雄「失去過去的格局、拚勁與光榮」的人，不就是民進黨嗎？

第三，濁水溪以南向來是民進黨的票倉，民進黨執政幾十年來，為什麼會造成南北發展失衡如此嚴重？這一點難道不應該交代清楚嗎？

第四，如果今天不是因為高雄市長韓國瑜揮軍參選總統，蔡英文會如此重視關切南台灣的發展嗎？

第五，平時不認真做事，選舉才來畫大餅，開支票，蔡英文是覺得高雄的鄉親真的這麼好騙嗎？

孫大千諷刺表示，最對不起高雄的人，是浪費10年的光陰，卻被高雄巿民死當的民進黨！

(中時電子報)