◎歡樂耶誕城 吸210萬人次造訪

新北市歡樂耶誕城11月開城以來，吸引大批人潮，6日晚間耶誕城換新裝，第二支全新的雷射光雕秀「歡樂耶誕狂想篇」點燈，嗨翻全場；新北市長侯友宜也宣布，歡樂耶誕城上月15日開城至今，已吸引210萬人次造訪，「來過一次的要再來」。

◎米奇和米妮 台中陪你過耶誕

想看高達14米的「TSUM TSUM耶誕樹」嗎？到台中火車站前就能感受濃濃迪士尼風格的耶誕氛圍。迎接耶誕節，台中市政府舉辦「2019台中耶誕夢想世界」，從舊火車站延伸至綠川、柳川，沿途可見到米奇、米妮等迪士尼經典角色，搭配音樂、燈光秀，讓今年耶誕很歡樂。

◎120米光之耶誕樹 高雄追光趣

迎接耶誕節，高市府經發局6日在中央公園舉辦「2019 LOVE高雄追光季」點燈儀式，透過裝置藝術及新科技打造網美景點，主燈為120米「Anooki X光之耶誕樹」，傳遞南北極融化的環保議題，展期至明年1月5日，邀請全國民眾到高雄來追光。

◎屏東車站水舞燈光迎耶誕

「屏東耶誕節」開幕至今受到許多民眾歡迎，縣府除了以「金色奇幻童話世界」打造各式金色藝術燈飾，及夢幻主燈冰晶城堡，也結合屏東火車站前水舞噴泉廣場，打造期間限定「水舞燈光聖誕Show」，帶給民眾不一樣的觀感體驗。

◎歡慶菲國耶誕節 桃市飄南洋風

馬尼拉經濟文化辦事處每年都會在台舉辦菲律賓耶誕節活動（Paskong Pinoy），睽違7年今年移師桃園，8日近千名菲籍移工齊聚桃園市府前廣場，除了有29個園遊攤位，還有環保耶誕燈飾競賽、菲律賓創意服飾走秀等，讓桃市府飄南洋風。

◎花漾藝術節燈會 點亮石岡山城

喜迎2020台灣燈會，「台中石岡食水嵙溪花漾藝術節」燈會搶先點燈，台中市民政局長吳世瑋表示，9大主題燈區以「花漾水鄉，璀璨石岡」為主軸，分別在食水嵙溪休閒農園、綠六廣場、東豐自行車道、情人木橋及鵲橋等景點設計成美麗燈海，歡迎民眾賞燈。

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(中時電子報)