環保運動人士今天在馬德里聯合國氣候變遷會議場外，傾倒大堆馬糞，並演出嘲諷劇，對於世界領袖們未能採取有效行動對抗全球暖化，表達他們心中的挫折。

馬德里舉行的聯合國氣候變化綱要公約第25次締約方會議（COP25）中，各國無法針對如何落實2015年巴黎氣候協定達成共識。隨著會議落幕，基層團體「反抗滅絕」（Extinction Rebellion）帶領展開抗議活動。

反抗滅絕聲明表示，「這就好像是鐵達尼號快沉了大家還忙著重排座椅，這場COP會議操弄排碳數字、協商巴黎協定第6條款，這些做法都不足以因應我們所面對的地球緊急危機。」

抗議團體12名成員站在融化的冰塊上，將絞索緊套在他們的脖子上，象徵距離下次氣候高峰會時間僅剩12個月，屆時巴黎氣候協定是否付諸執行，將進入存亡關鍵時刻。

路透社報導，馬糞堆上，是他們要傳達給峰會領袖們的簡短訊息：「胡說八道就此打住！」

一名站在冰塊上的女性抗議人，懷裡抱著年幼女兒，她說：「即便他們達成協議了，還是不夠。這已是他們召開的第25次締約國會議，但一事無成。」

這名婦人表示：「我女兒將會在一個賣場架上沒有食物的世界裡長大，想到這裡，我心都碎了。」

(中央社)