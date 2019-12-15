原PO回家切開，發現都是爛掉的石榴。(翻攝自 Costco好市多 商品經驗老實說)

每到冬天，好市多就會開始賣石榴，吸引民眾爭相搶購。但有網友在臉書PO文抱怨，好市多買的10顆649元的石榴，切開裡面一大半都爛掉了，「有朋友跟我一樣嗎？昏倒……」。

文一PO上「Costco好市多 商品經驗老實說」，許多網友都感同身受，「有！這東西外面不太好買，因為愛吃，屢敗屢戰我買3次有2次爛」、「上次一口氣買了三箱也都是這樣子的，我媽都丟了」，也有人買了說好吃「可是我買的都是超級好又甜呢」、「今天現場服務員說白色的要先吃，白色的較成熟了，所以我挑比較紅的」。

然而，很奇怪的是，「一堆人買了po文說爛掉了，然後又一堆人一直買不停」到底是中了什麼魔咒？對此，有網友回答，反正都可能買到爛的石榴，還不如在好市多買，「它非常大顆。其實真的一點也不貴！我常常買，真的比市場便宜。市場更容易買到裡面爛的」、「壞掉的不要丟，連同剩下的可以去退貨。上週我也是買到壞掉的，致電客服，客服說的。」

(中時電子報)