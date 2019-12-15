朱宗慶打擊樂團擊樂劇場新作《泥巴》，重返故事發源地苗栗，傳遞台灣人勤懇打拼的精神，以及泥土動人的力量。（朱宗慶打擊樂團提供／李欣恬台北傳真）

朱宗慶打擊樂團擊樂劇場新作《泥巴》，勾勒地方質樸的人情。（朱宗慶打擊樂團提供／李欣恬台北傳真）

把瓷器達人林光清故事搬上舞台，朱宗慶打擊樂團擊樂劇場新作《泥巴》，重返故事發源地苗栗，只見音樂家們把一磚一瓦當樂器，象徵萬丈高樓平地起，也表現了勤懇的台灣精神，一場奔上高台演奏的橋段，更是讓現場觀眾嗨翻。

藝術總監朱宗慶表示，故事描述瓷林創辦人林光清，從玩泥巴的小孩，一路變身成把台灣瓷器推銷到全球的董事長，「這故事和大眾很有共鳴，不只是地方故事，更是每個人的故事，不同的觀眾都可以從中找到呼應自身故事的共鳴點。」

在《泥巴》裡，樂團團員們可說是使出渾身解數，不只演奏音樂，還有台語唸白，同時還有唱歌，故事從泥土出發，到燒窯成器，一直到蓋房子、新居落成，一如人生逐夢踏實的寫照。同時也傳遞先人種樹，是期許能給子孫一個更好的未來，並把這分精神傳遞下去的意象。

資深團員之一何鴻棋表示，團裡老、中、青三代成員的向心力十足，「就像故事裡那種一起打拼，並把美好傳承下去的精神，非常動人。」另一位資深團員黃堃儼表示，故事讓他想起阿嬤，「我如果不是阿嬤帶大的，我不可能有機會學會說客家話。」

由於故事原型主人翁林光清來自蘆竹湳，昨（14）日演出現場也有不少鄉親「揪團」欣賞，對故事更加有感。《泥巴》今日下午將在苗北藝文中心演藝廳演出2019最終場。

(中時 )