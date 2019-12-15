屏東工廠深夜火 延燒民宅1女罹難 11:192019/12/15 中時 謝佳潾 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 屏東市民農場旁工廠15日深夜大火，疑延燒「民宅」1女慘遭火噬。（翻攝照片／謝佳潾屏東傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 屏東市民農場旁工廠15日深夜大火，疑延燒「民宅」1女慘遭火噬。（翻攝照片／謝佳潾屏東傳真） 屏東市民農場旁工廠15日深夜大火，疑延燒「民宅」1女慘遭火噬。（翻攝照片／謝佳潾屏東傳真） 屏東市民農場旁工廠15日深夜大火，疑延燒「民宅」1女慘遭火噬。（翻攝照片／謝佳潾屏東傳真） 屏東市民農場旁工廠15日深夜大火，疑延燒「民宅」1女慘遭火噬。（翻攝照片／謝佳潾屏東傳真） 屏東市市民農場旁工廠15日凌晨2時35分許傳出火警，警消獲報後趕緊到場滅火，經近2小時後終將火勢撲滅，不料在工廠旁的鐵皮加蓋矮房尋獲1名年約40歲的吳姓女罹難者，警消正在釐清調查火災起因。 消防隊指出，消防員獲報到場時，有2間工廠以及夾在中間的鐵皮加蓋矮屋都在燒，所以目前尚未得知起火點在哪，需待後續的火調報告。 據了解，夾在2間工廠中間的鐵皮加蓋矮屋，是吳姓女子的住宅，屋內很小約5坪，這是吳女的爸爸留給她的地，她自行搭建地上建物自己住。 (中時 ) #工廠 #農場 #市民 #屏東 #民宅 也許您會感興趣 推薦閱讀 高鐵南延屏東要10年 屏東人喊：太久了 16:012019/12/11 生活 國境之南 藍綠選將端交通牛肉 04:102019/12/12 地方新聞 遠東科大愛心農場番茄義賣 所得全捐助公益 09:082019/12/12 生活 柯P拋基隆併北市 藍綠：基隆人決定 10:352019/12/12 政治 改善武陵隘口邊坡落石 雪霸處宣布即日起至1／20實施交管 16:432019/12/12 生活 拉近城鄉差距 中市雙十免費公車明年上路 20:072019/12/12 生活 施打一團亂？南市衛生局：流感疫苗可滿足市民需求 20:142019/12/13 生活 全國第一！新北汙水接管戶達100萬戶 20:142019/12/13 生活 李克承故居重開幕 展現庭園風情 04:102019/12/14 地方新聞 民宅冷氣起火 母子受困警消救出 19:362019/12/14 社會 社會熱門新聞 男女公認！愛愛最討厭這姿勢… - 社會 美女主播淫片真相曝光 老司機崩潰了 - 社會 老婆親妹短褲餵奶 色姊夫精蟲衝腦撲上去 - 社會 竹科OL大尺度外拍 慘遭「攝後不理」還被上網賣 - 社會 板橋公寓凌晨惡火！67歲男住戶送醫後不治 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。