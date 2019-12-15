屏東市民農場旁工廠15日深夜大火，疑延燒「民宅」1女慘遭火噬。（翻攝照片／謝佳潾屏東傳真）

屏東市民農場旁工廠15日深夜大火，疑延燒「民宅」1女慘遭火噬。（翻攝照片／謝佳潾屏東傳真）

屏東市民農場旁工廠15日深夜大火，疑延燒「民宅」1女慘遭火噬。（翻攝照片／謝佳潾屏東傳真）

屏東市民農場旁工廠15日深夜大火，疑延燒「民宅」1女慘遭火噬。（翻攝照片／謝佳潾屏東傳真）

屏東市市民農場旁工廠15日凌晨2時35分許傳出火警，警消獲報後趕緊到場滅火，經近2小時後終將火勢撲滅，不料在工廠旁的鐵皮加蓋矮房尋獲1名年約40歲的吳姓女罹難者，警消正在釐清調查火災起因。

消防隊指出，消防員獲報到場時，有2間工廠以及夾在中間的鐵皮加蓋矮屋都在燒，所以目前尚未得知起火點在哪，需待後續的火調報告。

據了解，夾在2間工廠中間的鐵皮加蓋矮屋，是吳姓女子的住宅，屋內很小約5坪，這是吳女的爸爸留給她的地，她自行搭建地上建物自己住。

(中時 )