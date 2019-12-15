冬天低溫易造成血壓劇烈收縮，是高血壓引起中風的好發季節，現在醫界也關注到睡眠時間與中風的關係。大陸醫院研究團隊發現，高血壓患者睡眠時間若逾8小時，中風風險將大幅增加60%。研究者指出，確定最佳睡眠時間對高血壓患者尤其重要。

《健康界》報導，南昌大學第二附屬醫院發表高血壓調查研究，結果顯示高血壓患者與血壓正常人群，睡眠時間與中風之間的關係不盡相同。調查中的10516名中老年人平均年齡63歲，中風罹患率為2.1%，平均每晚睡眠時間7.3小時。

研究者發現，平均睡眠時間為8小時，高血壓患者的中風危險最低。而當睡眠時間逾8小時，中風風險暴增60%。然而，在血壓正常的中老年人群中，隨著睡眠時間延長，中風風險增加，睡眠時間每增1小時，中風風險增幅為37%。

研究者表示，睡眠時間長可能是合併其他疾病的一種表相，睡眠紊亂導致的呼吸、抑鬱症、社會行為因素、環境因素等均可導致中風。無論如何，確定最佳睡眠時間對於高血壓患者尤其重要。

(中時電子報)