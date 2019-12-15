2019台北馬拉松今天在良好的天氣狀態下展開，42公里全程馬拉松男子組總成績肯亞選手就包辦前四名，46歲好手穆加拉（Kenneth Mburu Mungara）以2小時14分54秒奪冠，全馬女子組總冠軍也是來自肯亞，由柯琬拜（Antonina Kwambai）以2小時31分27秒掄元；台灣選手成績方面，全馬男子組由蔣介文以2小時28分49秒排第一，全馬女子組台灣冠軍則是朱盈穎，成績3小時04分38秒。

今天天氣晴朗，清晨天氣還相當涼，一開始被雲層擋住的太陽公公露臉後氣溫也越來越高，飆破了攝氏20度，比起一般最適合路跑的攝氏10到15度高，前段班選手也覺得有點吃不消，不過還是順利完賽。

穆加拉和柯琬拜都是第一次來台參賽，兩人都說後來氣溫升高確實不好跑，但整體參賽感受非常好，樂於在來參賽，穆加拉並說，不會抱怨天氣，畢竟整個團隊都給他很大支援，是很棒的感覺，相信下次表現會更好。

2019台北馬拉松全馬台灣男、女冠軍蔣介文(右)、朱盈穎(左)。(陳筱琳攝)

蔣介文和朱盈穎都是經過受傷挫折後再度回到賽道挑戰，在不分國內外總排名上，蔣介文於全馬男子排在第8，朱盈穎則是全馬女子總排名第10，蔣介文更是原本預計退休，因為女兒出生想跑給女兒看，睽違一年再度挑戰台北馬，賽後他說：「今天第一名就是給女兒看的最好證明， 但自認成績不夠好，必須找回過往成績 找回來，放眼可以破全國，那可能就更棒了！」

蔣介文透露，自己之前因為受傷，一開始準備回歸路跑要練不練那段期間最累最辛苦，還會跑到對自己生氣，不過今年9月全國運動會賽前開感覺始有好一點，成績也從2小時34分到這次台北馬進步到2小時28分，「就一步一步慢慢來，朝著設定目標破全國，甚至再下一屆拚參賽資格達標。」

朱盈穎今年全運會前拉傷左後大腿，幾周前和教練團討論後才決定參加本屆台北馬，雖然時間不是個人在台北馬最佳，但總名次第10是最好名次，她並說：「台北馬獲得銅標籤認證後，賽道跑起來更加舒服，之前比較多上橋和彎道，這次就變得很好跑。」

(中時 )