西藏首個天文科普體驗館讓雪域高原星光璀璨 11:512019/12/15 旺報 李鋅銅 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 圖為14日，「藏域星球」天文科普體驗館在拉薩開館。（照片取自中新網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 圖為14日，拉薩市實驗小學學生在「藏域星球」天文科普體驗館參觀。（照片取自中新網） 14日，在拉薩舉行的「藏域星球」天文科普體驗館開館儀式上，西藏自治區政協副主席、區工商聯主席阿沛表示，這是全世界海拔最高的天文科普體驗館，也是大陸展區面積最大的沉浸式互動體驗館，不僅填補了雪域高原在天文科普領域的空白，也將吸引更多的海內外旅遊者到西藏來。 作為西藏首個天文科普體驗專案，始建於2017年的「藏域星球」正式對外開放。據相關工作人員介紹，該專案以感知宇宙，認知宇宙，探索宇宙為主題，大量運用了人體捕捉、體感互動、VR等多種高科技手段。 (旺報 ) #科普 #天文 #體驗 #西藏 #宇宙 也許您會感興趣 推薦閱讀 台灣阿特拉斯科普柯 慶60周年 04:102019/12/11 投資理財 體驗山城慢活 中市推新社花現秘境三部曲 16:322019/12/11 生活 走讀東海岸 體驗自然之美 04:102019/12/12 地方新聞 聯發科技教育基金會聯手科教館 推科普實作獎勵計畫 18:472019/12/12 財經 一代宗師葉問宇宙無敵 甄子丹透露唯一難解是這題 19:472019/12/12 娛樂 小七第三家「X-STORE」 13日高雄前鎮開幕 22:322019/12/12 財經 《半導體》聯發科向下扎根，啟動全國小學科普實作獎勵 08:012019/12/13 財經 GUESS耶誕活動 體驗客製化卡片、搭羅牌占卜 20:222019/12/13 消費 雙子座流星雨今晚高峰 陽明山將實施交通管制 14:532019/12/14 生活 來場露營吧！外埔食農教育體驗營登場 23:302019/12/14 生活 兩岸熱門新聞 埃及軍演 陸製潛艦發射美飛彈 - 日報 五大戰區指揮官 史上最年輕上將 - 日報 美防長稱雖與中國競爭 並未把中國當敵人！美重返亞太 視陸頭號對手 - 焦點新聞 - 旺報 北京外來人口3年負增長 藍皮書：人口控制效果較好 - 兩岸 陸國務院：暫不對部分美國產品 加徵關稅 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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