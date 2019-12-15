圖為14日，拉薩市實驗小學學生在「藏域星球」天文科普體驗館參觀。（照片取自中新網）

14日，在拉薩舉行的「藏域星球」天文科普體驗館開館儀式上，西藏自治區政協副主席、區工商聯主席阿沛表示，這是全世界海拔最高的天文科普體驗館，也是大陸展區面積最大的沉浸式互動體驗館，不僅填補了雪域高原在天文科普領域的空白，也將吸引更多的海內外旅遊者到西藏來。

作為西藏首個天文科普體驗專案，始建於2017年的「藏域星球」正式對外開放。據相關工作人員介紹，該專案以感知宇宙，認知宇宙，探索宇宙為主題，大量運用了人體捕捉、體感互動、VR等多種高科技手段。

(旺報 )