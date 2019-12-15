北市萬華區一名徐姓直播主，今天凌晨12點40分時在東園街一間檳榔攤以手機直播，講述自己與女性友人的感情糾紛，因而激怒女子的朋友，直播到一半，一名男子衝入檳榔攤內，以水果刀捅徐的左手臂3刀，徐當場濺血，警方獲報正循線追查，這名行凶的男子主動到警局，警訊後依傷害罪函送法辦。

徐姓男子的直播站經營美食食品，今天凌晨12點多，在萬華區東園街一處檳榔攤，一邊飲酒、一邊開直播，講述他和一名李姓女子的糾紛，徐稱，他要與李女分手，但李女卻在網路上搞小動作，李女會跟他去汽車旅館等語。

但直播近1小時，衝進一名男子立刻以三字經辱罵，當時直播還在進行，徐被拖到鏡頭外，只聽到雙方叫囂的聲音，接著徐該名男子手臂遭到水果刀捅3刀，旁邊目擊民眾見狀立刻報警。

警方表示，30歲的黃姓男子，聲稱看直播對他囂張的態度很氣憤，並與另外2人開車到檳榔攤「堵人」，另外2人在外等候，只有他1人動手，警訊後依傷害罪將黃男函送法辦。

(中時 )