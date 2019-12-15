智利空軍今天表示，9日在前往南極洲途中墜毀，造成機上38人全數罹難的C-130式力士型運輸機（C-130 Hercules），3年前就曾在同一條路線上遭遇過緊急情況。

一架C-130式力士型運輸機9日從智利南部城市旁達阿里納（Punta Arenas）起飛後失聯。事發後，當地媒體播放的影片顯示，2016年4月時，緊急設備、消防人員、救護車在機場跑道旁待命的畫面。

智利空軍在聲明中表示，影片中出現的飛機，正是9日跨越連接大西洋、太平洋的德雷克海峽（Drake Passage），前往智利南極洲基地時失事的飛機。

聲明表示，這架飛機2016年準備在南極洲基地進場時，「機組員發現左側起落架沒有下到正常的位置」。

聲明表示，駕駛員決定返回旁達阿里納，以替代方式放下起落架，並平安降落。

智利空軍先前表示失事飛機維修紀錄一切正常，但會調查一個WhatsApp語音訊息。這則由機上乘客傳給親戚的語音訊息，據說提到飛機有電子設備的問題。

當局表示，他們尚未排除任何可能的失事原因。這次失事導致機上21名乘客和17名機組員全數罹難。

(中央社)