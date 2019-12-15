台師謝安琦指導的北京小學生趙雅陶，今年2月赴英國倫敦，參加俄羅斯大使館駐英文化會館舉辦的國際小提琴比賽。（照片由受訪者提供）

趙雅陶就讀於北京市西城區奮鬥小學五年級，從6歲開始，就在台灣老師謝安琦指導下學習小提琴。（藍孝威攝）

許多台灣老師赴陸謀求教職，但想要在競爭激烈的大陸各級學校中生存下來，必須得有兩把刷子。謝安琦為中央音樂學院繼續教育學院『魔法小提琴』教學法研發與授課，持續潛心研發小提琴教學法。在她指導的學生裡，今年才11歲就讀於北京市西城區奮鬥小學五年級的趙雅陶，於2月期間，以直接受邀進入總決賽的資格，赴倫敦參加俄羅斯大使館駐英文化會館舉辦的國際小提琴比賽。

謝安琦表示，趙雅陶在2018年暑假曾到倫敦遊學，在俄羅斯大使館所屬的音樂學院修課2週，雖然平常上課時話不多，但是拉琴的技巧受到學院主席的肯定，很驚訝一個10歲的中國孩子拉小提琴已具備一定的水準，因此暑假過後發出邀請函，邀請趙雅陶2019年參加這項行之有年的小提琴比賽，而且不用從初賽開始過關斬將。

趙雅陶回憶，她還記得比賽時拉的曲目是「查爾達斯舞曲」，比賽前10天，謝老師每天一對一數小時施以密集訓練，讓她能夠更加熟練。「雖然比賽最後沒有得到名次，但是評審老師說，我拉小提琴的技巧很不錯，也算給中國爭光了！」

謝安琦說，由於大陸實施教改，優先注重孩子的素質教育，希望培養學生在音樂、體育、美術、國學各方面的興趣，如果有參加過校外比賽的經驗，在小學升初中時、或是未來高考面試，會更容易在同輩中脫穎而出，增加被好學校挑中的機率。

「雖然雅陶沒有得名，但是出國參加比賽，豐富了她的人生經驗」，謝安琦肯定學生的表現，「要一個小學四年級的孩子克服時差的疲憊，從北京抵達倫敦的第2天，便獨自代表自己國家參加選手圓桌論壇，落落大方地用英語介紹自己的國家，還要不慌不忙的在眾多評審面前拉完整首曲子，這要有很高的抗壓力才做得到！」

謝安琦表示，她在兩岸都教過書，發現台灣的孩子比較沒企圖心，時常聽家長抱怨「叫孩子練琴，怎麼叫都叫不動」，但是北京的孩子很積極，曾有一個小學三年級的小男生對她說，「我喜歡小提琴，就要把它練好！」

「台灣的學生過得太安逸，不知道外面世界的競爭非常殘酷」，謝安琦鼓勵台灣學生多到大陸或是其他國家交流，隨時真實感受不同國家優秀學子的學習，了解其他地方學生的實力，才能督促自己不斷進步。

(中時 )