到底公鹿這波連勝氣勢，要到何時才能結束呢？靠著「字母哥」阿提托康波15日先發只打24分鐘，就有29分、4助攻與4籃板的全能演出，公鹿125比108輕取騎士，勇奪18連勝，目前24勝3敗，正式超越湖人成為聯盟戰績最佳球隊。

公鹿上次輸球是11月9日作客以100比103不敵爵士，等於快40天沒嘗過輸球滋味，原本他們最可能終止連勝的比賽，就是下一戰在17日主場遭遇獨行俠，卻隨著東契奇扭傷讓贏球難度降低，不過他們20日將出戰西區霸主湖人。

在主場面對本季只拿6勝19敗的騎士，公鹿上半場就靠阿提托康波、米德頓兩人兇猛火力，打完上半場取得69比51大幅領先，甚至第3節還把領先擴大到27分之多，不過阿提托康波末節仍然上場打了4分多鐘，未免也太小心了。

公鹿除了阿提托康波，還有5人得分上雙，米德頓同樣只打23分鐘，就有24分、6助攻，羅賓羅培茲16分，迪文森佐15分，喬治希爾與伊耶索瓦各有11分；騎士則以替補前鋒波特15分最高，克拉克生13分，洛夫12分、10籃板。

(中時 )