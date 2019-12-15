國民黨中央委員連勝文，同時也是中華民國霹靂舞協會理事長，今（15）日在臉書分享自己大跳霹靂舞的影片，引發熱議，更有網友因此對他刮目相看。

連勝文表示，以中華民國霹靂舞協會理事長，也可能是中華民國境內年紀最大，還在跳霹靂舞的人這種雙重身分，參加本年度台灣，也是全球霹靂舞界的重要大賽-Taipei BBoy City。

連勝文說，霹靂舞在2018年已成為青年奧運正式比賽項目，接下來就是2022青奧，同時2024巴黎奧運也有極高的可能性，會將其納入正式比賽。而對於這個項目，連勝文相當有信心，「台灣絕對有機會奪牌！」

為提升這個廣受年輕人喜愛的體育項目，以及台灣產官學界中的能見度，連勝文在信義區香堤廣場，幾千名年輕人及來自全球各地專業參賽者前，也只能硬著頭皮再solo一段，希望大家能給這些熱愛霹靂舞的年輕人，更多鼓勵與支持。

瘦身有成的連勝文，在短短25秒的影片內，看起來相當靈活，也讓網友大讚「超级棒」、「厲害」、「有看到努力」、「好瘦」，對於他的多才多藝刮目相看。

(中時電子報)