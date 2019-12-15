前總統馬英九15日南下台中為國民黨立委候選人輔選，他在大雅第一市長陪同楊瓊瓔掃街時，沒拿麥克風，直接大喊「楊瓊瓔凍蒜」，力薦楊是好立委，像「拚命三娘」，一定要讓她高票重回立院。馬接著趕往東勢參加江啟臣造勢大會，與台中市長盧秀燕合體大進場。
前總統馬英九一早先到大雅陪同楊瓊瓔參拜永興宮，他在廟埕助講時表示，楊瓊瓔當立委時是很拚命的立委，她在國會有戰力，活力十足，在地方接地氣，愛民如子，呼籲大家支持楊瓊瓔重回立院，為台灣和大台中人服務。
馬、楊並肩走進人聲鼎沸的大雅第一市場掃街拜票，熱情攤商送上鳳梨、好彩頭、青蒜等，預祝高票當選，馬英九立刻助選魂上身，沒拿麥克風也直接大聲喊出「楊瓊瓔凍蒜！」
針對對手洪慈庸陣營放出訊息黃金交叉民調，楊瓊瓔回應，我們一直有做內部民調，民調其實是非常穩定的，當然有馬支持人氣會提高，把支持度變成投票率，馬來陪掃街也給所有支持者、藍營信心大增。
楊瓊瓔也說，每位候選人各有特質跟優勢，每個候選人在選民心中有一定支持度，她覺得照著自己的步驟穩紮穩打，把選票催出來，別出奧步，選民心中自有一把尺，她過去的專業認真，相信選民會做最有智慧的判斷。
(中時 )
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