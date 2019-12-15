《自由時報》評論指「國民黨對不起台灣選民」，批判國民黨因總統和不分區立委提名不當，「贏贏繳博到輸」，把監督民進黨政府的能量如自我繳械般宣洩於無益之處；國民黨今發新聞稿反批，部分親綠媒體自我閹割，放棄監督政府的第四權責任，反而將大部分能量放在監督在野黨，無疑是台灣的損失。

國民黨表示，該評論的說法類似民進黨立委管碧玲稱 「高雄人對不起台灣，是普遍的心情…」等說詞，都反映出綠營的荒謬與傲慢之處。

國民黨表示，政府施政與人民福祉至關重大，在野黨與媒體都有監督政府的責任，但若干親綠媒體卻放棄監督政府，將幾乎所有心力放在監督在野黨；如同民進黨在高雄市長選戰落敗後不知反省，管碧玲之流還說「高雄人對不起台灣」，倒過來指責選民不投民進黨，這類反民主心態如出一轍，呼籲親綠媒體應檢討反省長期報導偏頗之處。

國民黨並強調，本黨提名正副總統候選人及區域立委、不分區立委等，都是依據黨內民主程序產生，與民進黨多由當權者掌控的黑箱作業方式產出，導致民調最高者變成副手等情事，二者天差地遠，國民黨所提人選都禁得起檢驗，也將交由選民評斷。

(中時 )