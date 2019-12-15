高以翔告別式上播放的影片。(影／傑星提供)

高以翔（本名曹志翔）上個月27日錄製浙江衛視節目《追我吧》時不幸猝逝，享年35歲。家屬今（15日）於台北第一殯儀館舉辦告別式，高以翔的遺照擺放在景行廳，照片中露出溫暖和煦笑容，令親友哀痛。現場親友近300人，浙江衛視也派代表出席。

高以翔生前喜歡打籃球。傑星提供

9點舉行公祭，10點半公祭結束後，分靈車出發前往二殯火化。高以翔大哥、二哥和高以翔的女友Bella一路相隨，陪同高以翔的棺木抵達火化場，一行人隨師父前往火葬場後，停留不到10分鐘隨即搭車離去，火化過程預計需1個多小時。

高以翔告別式現場莊嚴隆重，布置典雅，稍早曝光靈堂內畫面，高以翔的遺照以液晶螢幕顯示，賓客席兩側放著籃球，旁有繡球花、綠玫瑰圍繞，還有寫滿一個板子的「奉花芳名錄」，足見高以翔生前的好人緣。

高以翔的2個哥哥送弟弟的遺體上車。影視攝影組

家祭儀式中，高以翔爸媽坐著，高以翔女友蘇湘涵（Bella）則坐在高以翔爸媽旁邊，表情哀戚、雙眼紅腫。家祭結束後，接著舉行高以翔追思會，他生前的好友們上百人一起參加追思會。星友們幫他做了一支影片，回顧高以翔生前點滴，許多星友們掩面泣不成聲。

一片花海。傑星提供

奉花芳名錄。傑星提供

舉行公祭儀式時，媒體上香致意後，高以翔爸爸和媽媽起身回禮，並彎腰鞠躬感謝，部分藝人站在一邊。家屬席中，站在兩旁答禮的家屬人數眾多，高以翔的大哥、二哥強忍悲傷，家屬答禮時沒有Bella。

高以翔告別式鮮花與籃球永陪伴

(中時 )