15日冬盟季軍戰由中職聯隊出戰味全龍，其中龍隊日籍球星川崎宗則在賽前與隊友簡單告別後，便離開洲際球場，今日也不會上場。川崎與味全的合約年底到期，尚未談續約，未來不確定能否繼續當球員，「如果明年不能當球員，我要回鹿耳島當水電工。」

川崎是日本傳奇球星，大聯盟資歷更讓他廣受全球球迷歡迎，今年受味全龍邀請加入，身兼教練及球員，不過身體狀況仍是最大隱憂。川崎本屆冬盟僅有3打數的出賽機會，今日味全龍最後一場比賽也不會上場，可能將是他當球員的最後一天。

川崎賽前出現在味全龍休息室，和球團簡單告別後便要離開球場，「如果明年沒辦法再當球員，那我的球員生涯就到今天結束了，我會回鹿耳島當水電工。」川崎表示他的父親已經70多歲，快要動不了了，要回老家繼承家業。川崎老家在鹿耳島開設水電行，他也畢業於鹿兒島工業高等學校，擁有水電工執照。

川崎與味全簽下球員兼教練合約，川崎非常希望能當球員，「如果味全龍找我，我會再回來。」總教練葉君璋對於川崎擔任選手時，對於休息室或是球員的貢獻給予高度肯定，不過味全與川崎還沒有進一步談約，川崎今日與隊友們一一道別、合照後便離開。

(中時 )