重啟核四公投日前已成案，核四安不安全的問題又再浮上檯面，成為2020的選戰議題。就在此節骨眼，有核安管制專家出聲，要善盡退休人員的剩餘價值，從三個面向國人說明核四的安全性。他語重心長地說，連曾發生311核災的電力公司都要新建核電廠，難道東電瘋了？日本人都是笨蛋傻瓜？

原能會前處長倪茂盛昨在臉書po文指出，核四是不是安全必須從幾個面向來看，第一，它發生嚴重核子事故的機率高不高。第二，如果不幸發生了嚴重核子事故，它的影響範圍大不大。第三，有沒有同型電廠的經驗數據。以下是其貼文重點：

第一，核四發生嚴重核子事故的機率高不高？全世界核電廠作過類似地毯式搜索的安全度評估並不多，因為它的花費相當高。而全國境內的核電廠都有安全度評估結果和數據的，臺灣應該是世界上獨一無二了。我們的核一二三廠反應爐爐心融毀機率大約都在萬分之一左右。核四廠因為還沒運轉，無法實際執行安全度評估，但建廠前就必須提出概略性的安全度評估結果，它的數值是十萬分之一。也就是說，核四廠比現有電廠安全十倍以上。何況核四廠也針對日本東電福島核電廠的事故，準備了一整套的應變計畫，像引海水注入爐心的最終處置，就是讓爐心融毀絕不發生的具體作為。

第二，如果不幸發生了嚴重核子事故，它的影響範圍大不大。這個問題已有現成的答案，日本福島核災有四部機組發生爐心嚴重受損，當事故發生時並沒有人員立即死亡。到現在已經九年了，也只有一個人因接受過高的輻射曝露而犧牲了生命。環境影響範圍主要是電廠周遭20公里的土地。這是四部受損機組所造成的整體結果，合理推斷，如果是單一機組或是兩部機組，影響應該更小。

第三，有沒有同型電廠的運轉經驗數據。日本柏崎刈羽電廠中的六七號機和核四廠是同類型機組，1996年11月開始運轉，至今並未有任何安全問題。有人說該型機組在運轉初期跳機次數偏高，因此認為並不安全，這是錯誤觀念。就像一部汽車，容易熄火是可靠性問題，不是安全問題。會爆衝的汽車才是安全有問題。核能機組會過壓，過載而不跳機才是真正的安全問題。

倪茂盛最後說，日本東京電力公司即便發生了311核災，但東電公司最近也宣佈要重啟位於青森縣的東通核電廠計畫，預計使用的就是和核四廠同類型的進步型沸水式反應器，發生事故的電力公司都要新建核電廠，為什麼？難道東電瘋了？日本人都是笨蛋傻瓜？值得臺灣民眾深思！

(中時電子報)