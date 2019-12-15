國民黨總統候選人、高雄市長韓國瑜去年掀起「韓流」，在高雄拿下逾53%的得票，這次2020大選，選戰最後力求「韓流」再起。而高雄38個行政區，過去縣市合併前的11個「市」行政區，選票數占一半(80多萬票)，勢必成為「關鍵戰區」。

綜合媒體報導，韓國瑜選前黃金周、選前之夜。都已緊鑼密鼓在尋覓選址，1月4日、5日，韓將回防北台灣，預計在台北市舉辦大造勢，此外，新北市目前也規劃在二重疏洪道，「重現9月8日三重大造勢盛況」。1月10日最關鍵的選前之夜，因搶不到凱道造勢路權。韓陣營則規劃將在台北、高雄2地跳點開打，不排除將高雄作為最後決戰點。

據《中央社》報導，過去2016大選3組人馬競逐，台南市開出近百萬票、屏東縣近45萬票，有150多萬張選票的高雄市無疑是「重中之重」。在2016大選開出的這150萬6756張選票中，民進黨「英仁配」席捲95萬5156票、63.39%，輾壓藍營「朱王配」的39萬1823票。

但是，去年底縣市長選舉「韓流」逆襲，韓國瑜以逾53%的得票率，囊括逾89萬票，大勝民進黨提名的陳其邁15萬票，一舉扭轉1998年來高雄市「綠大於藍」的政治板塊。

只是韓國瑜坐了4個月就鬆口表態投入2020，讓「落跑市長」成為綠營在2020選戰的突破口。總統府秘書長陳菊，更喊出「衝刺2020得票逾百萬票」。也許，綠營的信心不是沒有原因。2016大選，高雄市的38個行政區，綠營只輸茂林、桃源、那瑪夏3個偏鄉。在選區人口逾30萬的兩大「超級票倉」，三民區拿下12萬2688票，過去高雄縣治所在的鳳山區拿下11萬6337票；而藍營「朱王配」兩區合計也只10萬票出頭。

但同樣以兩大「超級票倉」為觀察指標，韓在2018市長選舉，三民區拿下10萬5406票、鳳山區11萬8466票，多少看出選票流向的變化。另外，去年市長選舉，曾有贏得鳳山、岡山、旗山「奪三山、奪天下」說法。不過，地方鄉民卻表示，「三山」說法其實是沿襲日據時期「郡」劃分法。以鳳山為例，包括今天鳳山、林園、大寮、大樹、仁武、大社、鳥松；總計「三山」就含括過去高雄縣的27個行政區。

高雄市的38個行政區，過去縣市合併前的11個「市」行政區（鹽埕、鼓山、左營、楠梓、三民、新興、前金、苓雅、前鎮、旗津、小港），選票數占一半（2016大選開出有逾82萬張選票；2018有逾87萬張選票）必是藍綠陣營兵家重點所在。

對於選情的激戰，國民黨團總召曾俊傑以高雄市政治傾向偏藍約20萬客家公民、另有約4萬眷村鐵票，都有利於韓國瑜在高雄選情「拉尾盤」。不過選戰白熱化，藍營回防高雄要強打執政績效，目前估算至少要「80萬票」。

國民黨高雄市黨部主委莊啟旺分析從各地造勢活動都有爆棚的人氣，顯見韓國瑜仍是「庶民」的期待，斷言韓選戰後期回防高雄，有信心喚起更多的民心。從藍綠選戰策略看，「韓流」是一大變數，是否退燒、退燒程度，是否選前「韓流再起」，都是左右選情變化因素。另外，「投票率」是另個變數，2016總統選舉是67.64%，去年市長選舉則是73.54%，藍綠能否成功動員催出基本盤值得觀察。

(中時電子報)