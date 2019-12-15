王莫昀／台北報導

反空污大遊行15日於高雄登場，台電表示，為有效減少碳排，採取自主降載、採用最新的超超臨界燃煤機組，以及更新既有機組環保防制設備等三大措施，所有燃煤電廠近年來排放量都大幅下降，其中興達及大林兩座電廠的空污排放濃度均低於中央及地方法規標準，興達燃煤機組今年排放預估相較88年更減少85％。

台電指出，興達電廠既有4部燃煤機組已於秋冬空污季時停止運轉2部，另外2部機組則削減至70％用煤量，預估秋冬季整體可減少燃煤量6成。且在今年供電趨於穩定情況下，台電自主擴大降載幅度，9月至11月底興達電廠共降載234次（含環保停機），減發約20.5億度（含歲檢修），是去年同期的5.85倍。

興達電廠自民國80年起至今已投入309億元改善空污排放，包含興建4座室內煤倉、裝設室外煤場防塵柵網、加裝靜電集塵器、增設排煙脫硫脫硝設備及空污防制設備改善升級等。預估今年興達燃煤機組空污排放量和88年相比，空氣污染物（粒狀物、硫氧化物及氮氧化物）合計削減85％，且相較去年減少超過4成，顯示空污排放改善見效。

配合執行「減煤增氣」政策，台電指出，興達電廠正積極推動燃氣機組更新改建計畫，並履行環評承諾，將燃煤1、2號機組提前於112年底除役；3、4號機組則於113年底轉為備用機組，僅於備轉容量率低於8％才啟用，啟用機率極低，並分別提前至114年及115年底除役，輔以環保改善措施，115年後興達電廠空污排放總量相較於105年可減量約74％。

台電強調，電力業並非空污主因，空污改善需社會各界共同正視與理性討論，更需全盤治理，非一昧減煤即可解決。

(中時 )