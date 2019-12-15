（高雄港第20工區的開發計劃表。圖表／高雄都發局提供）

高市都發局長林裕益15日中午表示，高市府新團隊上任後，即積極推動「愛情摩天輪」招商投資，日前公布招商進度，已吸引加、美、法、日、俄、香港等7個國家團隊關注，多家廠商看中高雄多功能經貿園區第20工區優越條件，提出開發提案，但，交通部以「未看到計畫書」為由卡關，他怒斥「交通部不要逢韓必卡」，除了阻礙高雄發展，更讓國家損失超過11億元資產。

林裕益表示，土開公司經營的高雄港區1～10、16～18、21號碼頭土地，位在「高雄多功能經貿園區特定區」第20工區內，依照都市計畫規定，各工區基地開發之前，必須先完成兩件事情，第一是，提出「開發計畫書」，報經都市計畫主管機關(高雄市政府)審定，第二是，開發單位須與高雄市政府「簽訂開發協議書」。

他說，土開公司經營的20工區基地「開發計畫書」，港務公司早在2018)年7月前高市府時期，就已提報，並經高市府於同年9月審定。目前就只待高市府(甲方)、交通部航港局(乙方)、以及港務公司(丙方)等3方，完成開發許可協議書簽訂之後，就可以進行基地招商開發作業。

林裕益強調，港務公司去年7月，即以開發許可方式申請辦理高雄港1～10、16～18、以及21號碼頭(多功能經貿園區第20工區)開發計畫案，但，遲未與市府簽訂開發協議書，讓高雄港區延宕開發1.5年，都發局將發函航港局及港務公司，依都市計畫書規定，將第20工區變更負擔的公共設施回饋比例，從42％恢復到52％。

「20工區都市計畫」土地使用分區，原為「港埠用地」，容積率僅120％，1999年都計變更為「特定文化休閒專用區(特文區)」，容積率提升為390％至490％，依都市計畫規定，變更後「須負擔回饋高雄市政府52％的土地」。

林裕益說，為了鼓勵加速「多功能經貿園區」地主開發意願，高市府2013年辦理「變更高雄多功能經貿園區特定區細部計畫(第二次通盤檢討)」，明白規定，各開發工區如於都市計畫公告實施後6年內，也就今年6月4日之前， 與高市府完成協議書簽訂，交通部所需回饋高雄市政府土地的負擔回饋比例，得降為「42％」，否則，就須恢復為原負擔回饋土地比例「52％」。

他說，港務公司去年7月向前高市府申請開發許可，前高市府於同年9月即已審議通過，12月核定。之後，交通部航港局、港務公司也於今年5月函報該案開發許可協議書條文給市府，經3方協商取得共識，高市府今年6月25日函覆核定，並通知航港局、港務公司三方用印簽訂協議，但，很後續因航港局、港務公司表示須徵得交通部同意，才肯與高市府簽訂協議書，「這不是卡韓，甚麼才是卡韓」。

林裕益表示，公文往返及協商，費時長達1年，至今三方協議書仍未能簽訂。早已超過都市計畫規定期限，目前依都市計畫規定，此案的開發土地負擔回饋土地比例，必須將「42％%」恢復為「52％」，估計延宕造成的國有土地資產負擔回饋損失3.2公頃，市值超過11億元以上。

都發局表示，簽訂第20工區係依「開發許可」方式辦理開發，如未簽訂協議書，依法不得申請建築，只能依現狀使用，也不可以做商業使用，如此一來，不只「愛情摩天輪」無法招商開發，舊港區32.4公頃土地，也都無法招商開發，嚴重影響高雄港區發展。

都發局說，根據交部部航港局去年7月提送的基地開發計畫，規劃在1～10、16～18、21號碼頭引入主題遊憩館、購物中心等「水岸複合商業設施」。因此，只要按該已核定的開發計畫辦理招商即可。其中「複合商業設施」依規定，就允許施設摩天輪使用，有意投資廠商可依各別創意構思，提出其最佳摩天輪型式。但，交通部今年7月要求航港局重新評估開發計畫，不同意航港局與高市府簽訂協議書，等於反對去年7月航港局提出的開發計畫，如此一來，就必須依都市計畫重新審議。

(工商 )