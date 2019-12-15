Luka left the game after suffering an ankle injury.



Hope he's alright 🙏 pic.twitter.com/c8s62fNuMK — Bleacher Report (@BleacherReport) December 15, 2019

少了東契奇的獨行俠，還是展現球隊韌性！獨行俠明星後衛東契奇15日開賽打不到兩分鐘，就因右腳踝扭傷提前退場，獨行俠仍跟熱火拚到延長賽，才以118比122吞敗，東契奇連續至少拿下20分、5助攻與5籃板場次紀錄也停在20。

跟阿提托康波、詹姆斯等球星都屬本季年度MVP熱門的東契奇，卻在比賽才打1分40秒，想要運球突破之際，自己不小心扭到右腳踝，雖然他可自行起身，卻只能用一隻腳跳進休息室內治療，獨行俠官方沒多久也宣布他不會再打。

熱火隨即掌控整個戰局，更在上半場快結束前，取得24分大幅領先，證明獨行俠到底有多麼依賴東契奇，不過獨行俠下半場即時回神，靠著波爾金吉斯、小哈達威兩人瘋狂火力追分，打到末節還剩3分59秒，獨行俠反而超前4分。

不過末節最後30.8秒，吉米巴特勒兩罰俱中，雙方打成112比112平手，來到最後8.6秒，裁判重看慢動作畫面，確定最後一波進攻球權屬於熱火，結果又是交給吉米巴特勒處理，他的大號三分球出手彈框而出，比賽進入延長加賽。

阿德巴約最後1分15秒的爆扣，幫助熱火119比118領先，接下來獨行俠連兩波進攻無功而返，只能在最後9.8秒把吉米巴特勒送上罰球線，他卻兩罰落空，幸好熱火搶回進攻籃板，這次巴特勒兩罰俱中，比賽就在布朗森三分沒進當中落幕。

(中時 )