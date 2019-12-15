日前一名前飲料店員工在Dcard舉辦第三屆飲料店票選，結果出爐發現「名次大翻盤」，可以看出現在大學生們的喜好，與去年大相逕庭。去年的前五名：茶湯會、清心福全、五十嵐、大苑子、迷客夏，就有3個掉出前五名榜外，讓原PO感嘆「以前大家愛喝的店都消失了」！

第五名 烏弄

原PO表示，這家飲料店他也第一次聽到，2011年高雄創立，台北也有分店，網友大推的是冬露系列、「真的超愛烏弄，紅玉和冬露都很好喝」、「烏弄是從台北到高雄生活的我唯一覺得不會太甜的飲料店」。

圖為烏弄Unocha。(翻攝自 烏弄Unocha FB)
圖為烏弄Unocha。(翻攝自 烏弄Unocha FB)

第四名 迷客夏

原PO說他個人都喝大正紅茶拿鐵，百喝不膩。

圖為 迷客夏。(翻攝自 迷客夏綠光牧場主題飲品 FB)
圖為 迷客夏。(翻攝自 迷客夏綠光牧場主題飲品 FB)

第三名 50嵐

原PO指出，50嵐已經成為飲料店排行的霸主，「不管怎樣都會好好的活著真的太感動了」。

圖為50嵐。(翻攝自 50嵐 中區 FB)
圖為50嵐。(翻攝自 50嵐 中區 FB)

第二名 可不可熟成紅茶

2008年才創立的飲料店，「看來最近年輕人的喜好都變了」，原PO說他這家都喝冬瓜鮮奶，「第一次買的時候我點超久，每項品名都要看解釋才懂」，還有人大推鴉片紅茶「真的是我人生的摯愛，它現在改名叫麗春了」。

圖為可不可熟成紅茶。(翻攝自 可不可熟成紅茶 FB)
圖為可不可熟成紅茶。(翻攝自 可不可熟成紅茶 FB)

第一名 麻古茶坊

「真的是靠一杯芝芝葡萄果粒，擊敗各家飲料店」原PO表示，這杯飲料要95元、價格偏高「裡面有葡萄果粒綠茶凍，然後葡萄冰沙最後加奶蓋，那味道真的是說不出來的魔幻」，但可能要等發票中獎才會喝第二次。

此外，網友也推它的茶類，「麻古紅茶我覺得比其他家都好喝」、「最愛麻古沒有之一！推爆金萱加雙Q！」、「我喝麻古是因為重複使用環保杯可以折10元」。

圖為麻古茶坊macu。(翻攝自 麻古茶坊macu FB)
圖為麻古茶坊macu。(翻攝自 麻古茶坊macu FB)

文章來源：dcard

(中時電子報)

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