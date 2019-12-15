日前一名前飲料店員工在Dcard舉辦第三屆飲料店票選，結果出爐發現「名次大翻盤」，可以看出現在大學生們的喜好，與去年大相逕庭。去年的前五名：茶湯會、清心福全、五十嵐、大苑子、迷客夏，就有3個掉出前五名榜外，讓原PO感嘆「以前大家愛喝的店都消失了」！

第五名 烏弄

原PO表示，這家飲料店他也第一次聽到，2011年高雄創立，台北也有分店，網友大推的是冬露系列、「真的超愛烏弄，紅玉和冬露都很好喝」、「烏弄是從台北到高雄生活的我唯一覺得不會太甜的飲料店」。

圖為烏弄Unocha。(翻攝自 烏弄Unocha FB)

第四名 迷客夏

原PO說他個人都喝大正紅茶拿鐵，百喝不膩。

圖為 迷客夏。(翻攝自 迷客夏綠光牧場主題飲品 FB)

第三名 50嵐

原PO指出，50嵐已經成為飲料店排行的霸主，「不管怎樣都會好好的活著真的太感動了」。

圖為50嵐。(翻攝自 50嵐 中區 FB)

第二名 可不可熟成紅茶

2008年才創立的飲料店，「看來最近年輕人的喜好都變了」，原PO說他這家都喝冬瓜鮮奶，「第一次買的時候我點超久，每項品名都要看解釋才懂」，還有人大推鴉片紅茶「真的是我人生的摯愛，它現在改名叫麗春了」。

圖為可不可熟成紅茶。(翻攝自 可不可熟成紅茶 FB)

第一名 麻古茶坊

「真的是靠一杯芝芝葡萄果粒，擊敗各家飲料店」原PO表示，這杯飲料要95元、價格偏高「裡面有葡萄果粒綠茶凍，然後葡萄冰沙最後加奶蓋，那味道真的是說不出來的魔幻」，但可能要等發票中獎才會喝第二次。

此外，網友也推它的茶類，「麻古紅茶我覺得比其他家都好喝」、「最愛麻古沒有之一！推爆金萱加雙Q！」、「我喝麻古是因為重複使用環保杯可以折10元」。

圖為麻古茶坊macu。(翻攝自 麻古茶坊macu FB)

(中時電子報)